Benfica assinou contrato de €1,3 milhões com empresa que não existia

A 1 de julho de 2016, a Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD assinou um contrato no valor de €1,3 milhões com uma empresa praticamente desconhecida, a Hightower Unipessoal. Na verdade, uma empresa apenas conhecida pelos dirigentes do Benfica e pelos donos da própria Hightower, uma vez que na data que consta do contrato a sociedade nem sequer tinha sido criada.

“O presente contrato tem o seu início em 1 de julho de 2016 e durará por 24 meses, cessando em 30 de junho de 2018”, pode ler-se no contrato entre a Benfica SAD e a Hightower, um documento consultado pelo Expresso de entre um acervo de informação a que a revista alemã “Der Spiegel” teve acesso e que partilhou com os seus parceiros do consórcio EIC — European Investigative Collaborations.