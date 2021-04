O julgamento segue dentro de momentos. Cinco perguntas e respostas para voltarmos a Rui Pinto

Pelo Campus de Justiça já passaram durante meses vários peritos informáticos, do Sporting à Federação Portuguesa de Futebol, passando pela Polícia Judiciária, para tentar ajudar o coletivo de juízes a avaliar a acusação do Ministério Público a Rui Pinto, a quem são imputados 90 crimes. Esta quinta-feira será a vez de um outro especialista, Ricardo Negrão, da PLMJ, se reencontrar com o passado e recordar as intrusões que trouxeram à praça pública alguns segredos de uma das maiores sociedades de advogados do país.