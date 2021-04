Francisco Louçã, Ana Gomes, Edward Snowden: testemunhas de Rui Pinto deverão começar a ser ouvidas a 22 de abril

As testemunhas de defesa de Rui Pinto deverão começar a ser ouvidas a 22 de abril, de acordo com o agendamento provisório definido esta quinta-feira pelo coletivo de juízes que estão a julgar o autor do blog Football Leaks.

Entre essas testemunhas estão Edward Snowden e Ana Gomes, mas também Francisco Louçã, embora as datas para cada um não tenham ainda ficado definidas.

Já na próxima semana, a 14 e 15 de abril, serão ouvidas as testemunhas do advogado Aníbal Pinto, entre as quais o inspetor da Polícia Judiciária Rogério Bravo.

A 21 de abril deverá ser ouvida por videoconferência a última testemunha da acusação.