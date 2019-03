Um par de Bottas Mercedes no campeonato

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio da Austrália, prova inaugural do Mundial de Fórmula 1, terminando as 58 voltas com 21,366 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa, o britânico Lewis Hamilton.

Bottas dominou desde a primeira curva, em que ultrapassou o britânico depois de ter arrancado da segunda posição.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) terminou na terceira posição, a 22,520 segundos do vencedor.

Valtteri Bottas é, assim, o primeiro líder do Mundial, com 26 pontos, pois aos 25 da vitória somou um ponto extra por ter rubricado a melhor volta da corrida.

O mundial prossegue a 31 de março, com o GP do Bahrain.