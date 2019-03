Mick Schumacher vai participar em ensaios privados de Fórmula 1 pela Ferrari

Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, vai participar em ensaios privados ao volante de um monolugar da Ferrari, após a realização do Grande Prémio (GP) do Bahrein, segunda prova do Campeonato do Mundo.

“Estou muito animado e quero agradecer à Ferrari por esta oportunidade. Também estou ansioso com a minha primeira corrida na Fórmula 2, esta semana, e vou focar-me nisso a 100%”, disse Mick Schumacher, de 20 anos, que deverá realizar os ensaios em 02 de abril, em declarações à assessoria de imprensa da Ferrari.

O filho de Michael Schumacher, que deverá estrear-se na Fórmula 2 no próximo fim de semana, precisamente, no Bahrein, integra a Ferrari Driver Academy, que reúne vários pilotos jovens e que também é proprietária da Alfa Romeo Racing, antiga Sauber.

Michael Schumacher, que está afastado da vida pública desde que sofreu graves lesões cerebrais em consequência de um acidente de esqui, em 2013, venceu cinco dos seus sete títulos mundiais de Fórmula 1 ao serviço da Ferrari.