Niki Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1, morre aos 70 anos

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Niki Lauda morreu, esta segunda-feira, aos 70 anos, nove meses depois de ter sido submetido a um transplante de pulmão. O antigo piloto e atual empresário “partiu pacificamente”, revelou a sua família.

O lendário piloto austríaco foi campeão pela Ferrari, em 1975 e 1977, e pela McLaren, em 1984, sendo, até à data, o único piloto a conseguir ser campeão pelas duas construtoras.

“As suas conquistas únicas como atleta e empresário são e permanecerão inesquecíveis, o seu entusiasmo pela ação, a sua frontalidade e a sua coragem continuam a ser um modelo e uma referência para todos nós”, referiu o comunicado da família, citado pela BBC.

O acidente que quase lhe tirou a vida

O antigo campeão britânico de F1 Jenson Button apelidou-o de “lenda”, enquanto a McLaren manifestou, no Twitter, a sua “profunda tristeza” pela morte do “amigo e colega”. “Niki estará nos nossos corações para sempre e inscrito na nossa história”, acrescentou a marca.

A 1 de agosto de 1976, um ano depois de ter vencido o seu primeiro título, Lauda sofreu queimaduras de terceiro grau na cabeça e na cara e inalou gases tóxicos que danificaram os seus pulmões, depois de o seu carro ter ficado em chamas, no circuito de Nürburgring, no Grande Prémio da Alemanha.

O piloto chegou a receber a extrema-unção no hospital, mas acabou por ter uma recuperação inesperada e por voltar às corridas, ainda com ligaduras, apenas 40 dias depois do acidente quase fatal.

As linhas aéreas e o regresso à F1

Após a sua carreira de piloto, tornou-se empresário de linhas aéreas e, mais recentemente, presidente não-executivo da equipa de Fórmula 1 da Mercedes, tendo ajudado a levar para a marca o piloto britânico Lewis Hamilton, que ganhou cinco campeonatos mundiais.

Lauda foi submetido a dois transplantes renais, tendo o segundo rim sido doado em 2005 pela então namorada Birgit Wetzinger, uma ex-comissária de bordo da companhia aérea em que trabalhava e com quem se casou em 2008.

Além dos gémeos do casal – um rapaz e uma menina nascidos em 2009 –, Lauda tinha mais três filhos de relacionamentos anteriores.