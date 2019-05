Lewis Hamilton, o mais rápido de sempre nas ruas do seu dia a dia

Lewis Hamilton é um dos ilustres habitantes de Monte Carlo e este sábado tornou-se no mais rápido de sempre nas ruas que percorre no seu dia a dia. O piloto inglês chegou à pole 85 no GP Mónaco, circuito onde partir na frente pode ser meio caminho andado para a vitória.

O número 44 da Mercedes fez 1'10"166 28, deixando a 86 centésimos o seu colega de equipa Valtteri Bottas. Max Verstappen (Red Bull) foi o 3.º mais rápido, numa sessão de qualificação de pesadelo para a Ferrari. Sebastian Vettel foi apenas 4.º e Charles Leclerc, herói local, não passou sequer da Q1, aparentemente devido a um erro de estratégia da própria equipa.

“Tive de ir mais fundo que nunca”, disse um eufórico Lewis Hamilton no final da sessão, ele que persegue a 3.ª vitória em Monte Carlo depois das vitórias em 2008 e 2016.