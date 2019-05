Hamilton aguentou o esgotamento nervoso para ganhar no Mónaco

"Definitivamente a corrida mais difícil que alguma vez tive". E não foi só pelas emoções da memória de Niki Lauda que inundaram o GP Mónaco. Lewis Hamilton foi obrigado a fazer uma gestão ao milímetro dos seus pneus médios para chegar ao fim na frente em Monte Carlo, naquela que é a 3.ª vitória do britânico da Mercedes no principado e a 77.ª da carreira.

Sebastian Vettel (Ferrari) foi 2.º e Valtteri Bottas (Mercedes) 3.º, no primeiro grande prémio deste ano que não acabou com dobradinha da Mercedes.

Numa corrida em que o factor inesperado não foi a chuva, como se previa (nunca chegou a aparecer com força), mas sim uma entrada do safety car ainda na primeira parte da prova, Hamilton passou boa parte da corrida a conter Max Verstappen e queixar-se via rádio à equipa, num misto de nervosismo pelo fim da vida dos seus pneus e, talvez, algum bluff.

O certo é que Hamilton aguentou até ao fim, cortando a meta com a pressão de Max Verstappen que acabaria em 4.º, depois de receber uma penalização de 5 segundos devido a um incidente nas boxes, em que saiu na frente de Bottas, mas tocando ainda no carro do finlandês.

Nas contas do Mundial, Hamilton aumentou a vantagem para Bottas. Tem agora 137 pontos e o colega de equipa 120.