Um calmo passeio no sul de França para Lewis Hamilton

Mais um grande prémio sem história na frente nesta temporada, com Lewis Hamilton a dominar do princípio ao fim o GP França. É a 6.ª vitória para o britânico em 2019 e a 4.ª consecutiva, com o companheiro de equipa na Mercedes Valtteri Bottas a cortar a meta em 2.ª, à frente do Ferrari de Charles Leclerc.

Sebastian Vettel (Ferrari), que partiu do 7.º lugar da grelha em Paul Ricard, conseguiu terminar em 5.º, com o holandês Max Verstappen a ser 4.º.

Em mais uma prova em que a maior animação esteve no 2.º pelotão, Hamilton aumentou ainda mais a vantagem na liderança do Mundial. Tem agora 187 pontos e Bottas 151.

A próxima prova, o GP Áustria, disputa-se já no próximo fim de semana.