Ninguém ganha mais em Silverstone que Lewis Hamilton

A perspetiva de diferentes estratégias e até uma possível aparição da chuva faziam do GP Grã-Bretanha uma incógnita. Mas a variável chamou-se Antonio Giovinazzi, ou melhor, o acidente do italiano da Alfa Romeo, que provocou a entrada do safety car e a viragem completa da corrida.

O principal prejudicado foi Valtteri Bottas, da Mercedes, que ao contrário de Lewis Hamilton não trocou de pneus durante a presença do safety car em pista. Com tudo isto, o finlandês, que partiu da pole, perdeu a liderança e foi obrigado a mais uma paragem, perdendo toda e qualquer hipótese de lutar contra o britânico.

Para Hamilton é a sexta vitória em casa, em Silverstone, algo que nunca outro piloto conseguiu na história. E a liderança do campeonato cada vez mais segura. Na última volta, mesmo com uns pneus duros já desgastados, Hamilton ainda foi capaz de fazer a volta mais rápida, conseguindo assim um ponto extra.

O último lugar do pódio foi para Charles Leclerc (Ferrari), que beneficiou do erro do colega de equipa Sebastian Vettel, que abalroou Max Verstappen quando o holandês o ultrapassou na luta pelo terceiro lugar.

Gasly (Red Bull) foi 4.º, Verstappen mesmo após o acidente terminou em 5.º e o espanhol Carlos Sainz (McLaren) fez mais uma corrida de trás para a frente, sendo o primeiro do 2.º pelotão, no 6.º lugar.

Nas contas do Mundial, Hamilton é primeiro com 223 pontos, Bottas 2.º com 184 e Max Verstappen 3.º com 136.