A volta ao Mundo em 22 países: em 2020, a Fórmula 1 vai ter o mais longo calendário da sua história

Arranque em Melbourne, na Austrália, e final em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos: até aqui, não há mudanças no calendário de 2020, mas pelo meio há novidades. No próximo ano, a Fórmula 1 terá o mais provas do que nunca, com 22 paragens às volta do planeta, com a confirmação de duas novidades: a estreia do GP Vietname, nas ruas da capital Hanói, e o regresso, 30 anos depois, do GP Holanda, em Zandvoort.

Em sentido contrário, a Alemanha perde o seu Grande Prémio, com a inclusão do GP Itália, em Monza a estar ainda dependente da assinatura de contrato dos promotores da prova com a FIA.

O calendário mais largo, com início a 15 de março e final a 29 de novembro, obriga à existência de sete back-to-backs, ou seja, provas em semanas consecutivas, com o GP Grã-Bretanha, em Silverstone, a disputar-se uma semana mais tarde do que o habitual, para não embater com a final de Wimbledon e do Euro’2020, que se disputará em Wembley.

Calendário de 2020:

15 de março: GP Austrália

22 de março: GP Bahrain

5 de abril: GP Vietname

19 de abril: GP China

3 de maio: GP Holanda

10 de maio: GP Espanha

24 de maio: GP Mónaco

7 de junho: GP Azerbaijão

14 de junho: GP Canadá

28 de junho: GP França

5 de julho: GP Áustria

19 de julho: GP Grã-Bretanha

2 de agosto: GP Hungria

30 de agosto: GP Bélgica

6 de setembro: GP Itália

20 de setembro: GP Singapura

27 de setembro: GP Rússia

11 de outubro: GP Japão

25 de outubro: GP EUA

1 de novembro: GP México

15 de novembro: GP Brasil

29 de novembro: GP Abu Dhabi