Linha da frente vermelha para o GP Bélgica

O domínio já vinha desde os treinos livres e confirmou-se na qualificação: os dois Ferraris vão partir na frente para o GP Bélgica, com o jovem Charles Leclerc a superiorizar-se ao mais experiente Sebastian Vettel, conseguindo assim a terceira pole position da temporada.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, da Mercedes, partem da segunda linha em Spa, enquanto Max Verstappen (Red Bull) foi o 5.º mais rápido. Hamilton, líder do campeonato, esteve mesmo em risco de não conseguir participar na sessão de qualificação após destruir a frente do seu monolugar nos terceiros treinos livres, com os mecânicos do britânico a conseguirem in extremis deixar o carro pronto.

Na qualificação, os Ferrari marcaram sempre o ritmo mais forte, ainda que a diferença entre Leclerc e Vettel seja um alerta para o alemão: o seu companheiro de equipa foi 0,748s mais rápido.