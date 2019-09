É mesmo verdade: "Schumacher está consciente"

"Ele está no meu serviço e posso assegurar que está consciente."

As palavras são de uma enfermeira que trabalha no serviço de cardiologia do hospital Georges-Pompidou, em Paris, onde, na segunda-feira, teria dado entrada Michael Schumacher. A notícia do "Le Parisien", atribuída a fontes, mas sem citar vivalma, não tivera qualquer confirmação até esta terça-feira, em que o mesmo jornal publicou as declarações de uma enfermeira, embora sem a identificar.

O sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1 terá sido internado para receber um tratamento de células estaminais, do qual quase nada se sabe. Quem o estará a tratar é Philippe Menasché, um cirurgião cardíaco francês.

O "Le Parisien" escreveu, também, que Jean Tod´t, antigo diretor desportivo que coincidiu com Michael Schumacher na Ferrari e atual presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA) , já terá visitado o alemão, de 50 anos, no hospital.

Todt terá aproveitado o facto de estar em Paris para o funeral de Anthoine Hubert, piloto francês que faleceu no final de agosto, vítima de um acidente durante uma corrida de Fórmula 2.