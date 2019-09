Leclerc como Schumacher

Charles Leclerc tem apenas 21 anos, está apenas na sua primeira temporada na Ferrari mas das comparações ninguém o livra. E ele, diga-se, tem feito por isso. Nas ruas do parque olímpico de Sochi, o monegasco foi o mais rápido na qualificação para o GP Rússia, a sexta pole do ano para o piloto da Ferrari, que tem estado intratável desde o regresso do Mundial após a paragem de verão.

Num circuito tradicionalmente dominado pela Mercedes, Leclerc geriu a sessão de qualificação com à-vontade e colocou o cronómetro em 1.31,628 minutos, 402 milésimos mais rápido que Lewis Hamilton (Mercedes) e 425 milésimos que o companheiro de equipa Sebastian Vettel.

Max Verstappen (Red Bull) foi o 4.º mais rápido, mas terá uma penalização por troca de componentes do carro e partirá apenas da 9.ª posição.

Esta foi a 4.ª pole position seguida para Leclerc, depois de Spa, Monza e Singapura. E é aqui que voltamos às comparações. Quem foi o último piloto da Ferrari a consegui-lo? O alemão Michael Schumacher, entre as temporadas de 2000 e 2001.

A Ferrari, que não vence um Mundial desde 2009, desespera pelo seu próximo grande dominador na Fórmula 1. E Charles Leclerc começa a mostrar-se, pelo menos, um belo candidato.