Lewis Hamilton é hexacampeão do Mundo de Fórmula 1

“Still we rise, still we rise”. Mesmo à 6.ª ainda há emoção em Lewis Hamilton na hora de festejar mais um título mundial. Mesmo com a vitória de Valtteri Bottas, que era o único resultado que permitia ao finlandês sonhar, o 2.º lugar no GP EUA foi mais do que suficiente para o britânico da Mercedes fechar as contas no Mundial de 2019.

Aos 34 anos, Hamilton fica agora a apenas um título mundial de igualar Michael Schumacher, que com sete títulos ainda continua a ser o maior campeão da história da Fórmula 1.

Em Austin, Hamilton ainda sonhou em juntar uma vitória ao título, numa prova em que o número 44 tentou surpreender com uma estratégia de uma paragem. Resultou até certo ponto, já que Hamilton partiu apenas do 5.º lugar da grelha, mas não foi suficiente para travar o seu colega de equipa Bottas, que num fim de semana perfeito conseguiu não só a pole como a vitória, sempre num ritmo mais forte que os demais.

O pódio ficou fechado com Max Verstappen (Red Bull), com Charles Leclerc a ser o único Ferrari a terminar, em 4.º. Daniel Ricciardo (Renault), com uma estratégia de paragem semelhante à de Hamilton, foi o melhor do 2.º pelotão, em 6.º lugar, atrás de um fantástico Alexander Albon (Red Bull), que fez uma corrida de trás para a frente.