Quase três meses depois, surpresa, os Mercedes continuam na frente

Entre dezembro e fevereiro passou-se muita coisa, houve Natal, virámos de 2019 para 2020, discutimos apaixonadamente os melhores da década, outros recusaram-se a fazê-lo porque a década ainda não acabou, mas no final vai dar tudo ao mesmo. E por mesmo leia-se: a Mercedes na frente.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas marcaram os dois melhores tempos do 1.º dia dos já habituais testes de inverno de Barcelona, o primeiro de seis dias em que as equipas, mais do que voar e marcar grandes tempos, querem perceber o que há para melhorar afinal nas novas máquinas que a partir de meados de março vão abraçar a nova temporada de Fórmula 1 - a primeira corrida é já no dia 15 do próximo mês, em Melbourne, na Austrália. Ainda assim, os Mercedes deram já, pelo menos, uma mostra de fiabilidade e consistência: Hamilton deu 94 voltas ao circuito da Catalunha na parte da tarde e o seu colega de equipa, Bottas, 79 na sessão da manhã. O seis vezes campeão do Mundo, além dos muitos quilómetros, foi ainda o único piloto a fazer um tempo na casa dos 1.16 minutos (1.16,976).

Numa sessão sem bandeiras vermelhas e sem problemas mecânicos de maior para qualquer uma das equipas, o piloto com mais quilómetros nas rodas foi Max Verstappen, o único Red Bull a ir esta quarta-feira para a pista, com um total de 168 voltas, à frente de Carlos Sainz (McLaren). Todas as 10 equipas fizeram mais de 100 voltas.

Mark Thompson/Getty

A Ferrari, que costuma deixar sempre boas impressões em Barcelona (muitas vezes não confirmadas ao longo da temporada…) teve um primeiro dia mais atribulado que a Mercedes. Sebastian Vettel deveria ser o piloto a testar esta quarta-feira o novo SF1000, mas uma indisposição deixou-o fora de pista. Charles Leclerc substituiu o alemão e ainda assustou, ao ficar na box mais de uma hora no início da sessão da tarde, mas acabou o dia como um dos pilotos com mais voltas, 131, ainda que apenas com o 11.º tempo.

Destaque ainda para a Williams, que depois de em 2019 não ter sequer participado nos dois primeiros dias de testes por não ter o carro pronto, completou 136 voltas ao circuito de Montmeló.

Os testes continuam quinta-feira, o segundo de seis dias de ação pré-temporada, uma redução de dois dias de testes face ao ano passado - o que poderá também explicar este primeiro dia com tanta quilometragem. Em 2020, todas as voltas contam.