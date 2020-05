Massa: “Se a família do Schumacher não quer revelar, quem sou eu para o fazer?”

O antigo piloto brasileiro Felipe Massa, que foi colega de Michael Schumacher na Ferrari, deu uma entrevista ao programa "Expediente Futebol", da Fox Sports Brasil, durante a qual abordou a saúde do ex-corredor alemão.

"Eu sei como está o Michael, tenho informações. A minha relação com ele sempre foi muito próxima. Com a mulher, Corinna, nem tanto, porque ela não ia muito às corridas. Mas o principal de tudo é que a situação não é fácil, está numa fase difícil... Devemos respeitá-lo, como tem sido feito pela família. Eles não gostam de revelar nenhuma informação e quem sou eu para o fazer?".

A 29 de dezembro de 2013, Michael Schumacher sofreu um acidente de ski nos Alpes franceses e de então para cá, são poucas as informações públicas acerca do estado de saúde do alemão.