Fernando Alonso de regresso à Fórmula 1 em 2021, garante a BBC

Os rumores do regresso de Fernando Alonso à Fórmula 1 existem praticamente desde que o espanhol resolveu abandonar a McLaren no final da época de 2018, mas intensificaram-se com a notícia da saída de Daniel Ricciardo da Renault no final desta temporada - o australiano vai correr na McLaren em 2021.

Durante o primeiro fim de semana de corridas de 2020, em Spielberg, na Áustria, a Renault anunciou novidades para esta semana e a BBC garante que a equipa francesa vai confirmar já na quarta-feira o regresso do espanhol, que fará 39 anos a 29 de julho. A confirmar-se, será a terceira passagem de Fernando Alonso pela Renault, equipa com a qual se sagrou campeão mundial de F1 em 2005 e 2006. Em 2021, fará equipa com o francês Esteban Ocon.

Depois de uma passagem pouco feliz pela McLaren, em que acabou ofuscado pelo então rookie Lewis Hamilton, Alonso voltaria à Renault, em 2008, onde correu mais duas temporadas com resultados mais modestos, antes de sair para a Ferrari.

Nos últimos anos, Alonso dedicou-se às corridas de resistência e no início de 2020 participou no Rali Dakar. O espanhol nunca colocou de lado um regresso à Fórmula 1 e, caso se confirme uma terceira etapa na Renault, vai encontrar caras conhecidas, nomeadamente Pat Fry, diretor técnico com quem trabalhou na McLaren e Ferrari.