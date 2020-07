Numa qualificação à chuva, Lewis Hamilton deu mais de um segundo a toda a gente

A chuva, diz-se, pode equilibrar tudo numa pista de Fórmula 1. Mas também é com ela que se vê quem tem mais mãozinhas para pilotar. E numa qualificação à chuva, com pouca visibilidade e com as condições da pista a variar a cada minuto, Lewis Hamilton (Mercedes) foi mais rápido 1,216 segundos que Max Verstappen (Red Bull), com Carlos Sainz (McLaren) a surpreender, fazendo o 3.º melhor tempo (+1,398) na Q3 do GP Estíria, que se realiza, tal como na última semana, no Red Bull Ring de Spielberg, na Áustria.

É a 89.ª pole position para o britânico, a fazer uma demonstração de talento e concentração nos derradeiros minutos da sessão de qualificação.

Valtteri Bottas (Mercedes), vencedor do GP Áustria há uma semana, foi apenas 4.º, a 1,428 do companheiro de equipa. Esteban Ocon (Renault), Lando Norris (McLaren), Alex Albon (Red Bull), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Daniel Ricciardo (Renault) e Sebastian Vettel (Ferrari) completam o top 10, ainda que Norris tenha às costas uma penalização de três posições, pelo que vai partir de 9.º.

Pela negativa, a Ferrari mostrou mais uma vez estar muito longe do ritmo da Mercedes e da Red Bull: Vettel partirá apenas de 10.º e Charles Leclerc ficou-se pelo Q2 - será 11.º lugar na grelha. Ao seu lado partirá George Russell, que colocou um Williams no Q2 pela primeira vez desde o GP Brasil de 2018. É também a primeira vez que o britânico passa da Q1, feito amplamente festejado na box da Williams.

Também a Racing Point, fortíssima nos treinos livres, desiludiu na qualificação para o GP Estíria, Lance Stroll vai partir apenas de 13.º e Sergio Perez de 17.º.

As previsões climatéricas para a corrida são bastante mais simpáticas do aquilo que se viu este sábado no Red Bull Ring, em que a chuva chegou mesmo a colocar em risco a realização da qualificação. Para domingo prevê-se sol e temperaturas mais altas (14h10, ElevenSports 3)