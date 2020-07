Agora sim, é oficial: Portimão recebe a F1 a 25 de outubro

Agora sim, é oficial. O Formula One Group acaba de confirmar no seu site oficial que Portimão vai mesmo receber uma das provas do Mundial de Fórmula 1 de 2020.

A corrida está marcada para 25 de outubro, tal como adiantado pela Tribuna Expresso. Será o regresso a Portugal do Mundial de Fórmula 1, 24 anos depois da última prova, em 1996, ainda no Estoril.

A corrida será apresentada ainda esta sexta-feira numa conferência de imprensa no Autódromo Internacional do Algarve.