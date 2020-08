Fórmula 1: Hamilton na pole position com Bottas ao lado e Verstappen atrás de si

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) garantiu a pole position do Grande Prémio da Espanha, em Barcelona, registando 1m15,584s na sua volta mais rápida. A seu lado, Hamilton terá o colega de equipa Valteri Bottas, que ficou a 0,059s; em terceiro parte Max Verstappen (Red Bull), que ficou a 0,709s do tempo do campeão do mundo.

Hamilton somou, assim, a 92.ª da carreira numa sessão marcada pelas altas temperaturas na pista, que obrigaram mesmo os pilotos da Mercedes a conduzir debaixo da sombra nas bancadas na reta da meta para poupar os pneus. Outro destaque do dia foi para o acidente de Esteban Ocon (Renault), que obrigou os comissários a desfraldar bandeiras vermelhas no final da Q3.

Lewis Hamilton, hexacampeão, lidera o Mundial de F1 com 107 pontos; Max Verstappen é segundo (77 pontos) e Valteri Bottas terceiro (73p). O GP de Espanha disputa-se domingo, às 14h.