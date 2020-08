Fórmula 1: a otchenta y ocho de Lewis Hamilton

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou o Grande Prémio de Espanha, disputado na Catalunha, somando assim a 88.ª vitória da sua carreira no Mundial de Fórmula 1. No segundo lugar ficou o holandês Max Verstappen (Red Bull) e o pódio ficou completo com Valteri Bottas (Mercedes). Este resultado permite a Hamilton aumentar para 37 pontos a vantagem sobre Verstappen no Mundial de Fórmula 1.

O inglês, que partiu da 'pole position' e liderou todas as voltas, deixou o holandês Max Verstappen (Red Bull) a 24,177 segundos e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), a 44,752, no quarto triunfo do ano e 88.º da carreira, ficando a três do alemão Michael Schumacher.

Hamilton, que se tornou no recordista subidas ao pódio, com 156, mais uma do que Schumacher, soma 132 pontos, mais 37 do que Verstappen e mais 43 do que Bottas, segundo e terceiro classificados, respetivamente.