No dia em que a Williams disse adeus ao passado, toda a Fórmula 1 deu um salto ao futuro

Antes do início deste Grande Prémio de Itália que vai ficar para a história (e já estamos todos a imaginar os bastidores disto no próximo "Drive to survive", não estamos?), ninguém adivinharia que o futuro estava já ali à espreita. Bem pelo contrário: na qualificação para a corrida, Lewis Hamilton até tinha conseguido a volta mais rápida de sempre da Fórmula 1, garantindo a sexta pole position da temporada, em oito corridas.

O piloto que mais vezes partiu do primeiro lugar da grelha na história da competição parecia ir ter mais um fim de semana descansado, daqueles que até a ele o aborrecem - "se eu fosse fã teria visto o início, voltava a dormir e acordava outra vez para ver o final", disse depois do GP Bélgica -, mas depois de um início de corrida relativamente banal, instalou-se a loucura.

Num fim-de-semana marcado pela despedida oficial da família Williams da equipa fundada por Sir Frank Williams e gerida pela filha, Claire Williams, que anunciou a sua saída, não foi apenas a ex-campeã mundial a dizer adeus ao passado.

O que vimos em Monza foi, na verdade, uma espécie de vislumbre do futuro: um além sem Lewis Hamilton, eterno campeão já com os seus 35 anos, com outros competidores a aproveitarem para mostrar qualidades para lutar pelas vitórias, como Pierre Gasly, 24 anos - de escorraçado da Red Bull à primeira vitória numa corrida em pouco mais de ano -, Carlos Sainz Jr., 26 anos, e Lance Stroll, 21 anos. Max Verstappen e Charles Leclerc, ambos com 22 anos, também deviam figurar neste lote, mas ambos tiveram uma tarde para esquecer, já que fizeram parte do lote de desistentes em Monza.

Recapitulando: a corrida até começou às mil maravilhas para o líder do Mundial, que acelerou em 1º e assim se manteve até meio da corrida. O principal prejudicado na partida foi mesmo o colega de Hamilton na Mercedes, Valtteri Bottas, que perdeu o 2º lugar em que começou, baixando rapidamente para 6º, queixando-se de problemas no carro, que não se confirmaram - a equipa não descobriu nada e o finlandês nem chegou a parar.

O mal de uns é a sorte de outros e foi assim que Carlos Sainz, que já tinha brilhado na qualificação, subiu de 3º para 2º lugar, vendo o seu colega na McLaren, Lando Norris, a fechar o pódio das primeiras voltas da corrida.

E foi também logo na quinta volta que a Ferrari, enfim, comprovou que parece piorar a cada corrida que passa: Vettel ficou sem travões e teve de desistir.

Foi à 20ª volta que tudo começou a mudar: Kevin Magnussen parou e teve de sair da pista, o que motivou a entrada do safety car - imediatamente antes deste momento, a AlphaTauri tinha mandado Gasly mudar os pneus, o que seria essencial para o que viria depois; e imediatamente após aquele momento, Hamilton também entrou na pit lane - que já estava fechada - para mudar de pneus.

A paragem fora de tempo de Hamilton seria penalizada com 10 segundos de atraso, algo que deixou o piloto da Mercedes furioso - foi, inclusivamente, discutir com os responsáveis, isto já depois da corrida parar por uma segunda vez, quando Charles Leclerc foi contra uma parede - saiu ileso.

Quando a corrida foi retomada, com 24 voltas ainda por disputar, Hamilton ressurgiu em 17º e último (!) lugar, o que permitiu aos novos competidores aproveitar o espaço: Gasly, que retomou já em 3º, ultrapassou Stroll e ficou na liderança, e Sainz subiu até chegar ao 2º lugar. O único que não aproveitou foi mesmo Max Verstappen, que foi à box e... abandonou, aparentemente por problemas no carro.

As últimas voltas foram de intensa pressão de Sainz sobre Gasly, mas o jovem francês aguentou-se com mestria, perante um adversário que parecia claramente mais rápido, e conquistou a sua primeira vitória - tal como a Alpha Tauri - sucedendo a Olivier Panis, o último piloto francês a sair vencedor, em 1996, no Mónaco. "Foi uma corrida tão louca. Passei por muito nos últimos 18 meses... Não tenho palavras. Esta equipa deu-me a minha primeira oportunidade, o meu primeiro pódio e agora a minha primeira vitória", disse Gasly no final, claramente extasiado.

Já Hamilton, com cara de poucos amigos, ainda recuperou alguns lugares, terminando em 7º e mantendo a liderança do Mundial - vai com 164 pontos, enquanto Bottas tem 117.

Depois de Hamilton, ficaram Ocon, Kvyat e Perez, e só é pena que Nicholas Latifi, 11º, por um triz, não tinha ficado nos lugares pontuáveis, tal como George Russell, que terminou em 14º. "É uma pena ver-te sair", disse, ainda no carro, Russell, dirigindo-se, em jeito de despedida, à líder Claire Williams, visivelmente emocionada com as palavras dos pilotos.

"Obrigado por tudo, do fundo do meu coração", acrescentou, à semelhança do que disse Latifi. "Obrigado por esta oportunidade que me deste. A Fórmula 1 vai sentir a tua falta. Vamos continuar a lutar pelo nome da Williams", prometeu. O futuro está aí ao virar da curva.

Resultados finais

1 Gasly (AlphaTauri)

2 Sainz Jr (McLaren)

3 Stroll (Racing Point)

4 Norris (McLaren)

5 Bottas (Mercedes)

6 Ricciardo (Renault)

7 Hamilton (Mercedes)

8 Ocon (Renault)

9 Kvyat (AlphaTauri)

10 Perez (Racing Point)

11 Latifi (Williams)

12 Grosjean (Haas)

13 Raikkonen (Alpha Romeo)

14 Russell (Williams)

15 Albon (Red Bull)

16 Giovinazzi (Alfa Romeo)