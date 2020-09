O nome Schumacher volta à Fórmula 1: Mick vai estar em Nürburgring com a Alfa Romeo

Desde 2012, a última temporada de Michael na Fórmula 1, que o nome Schumacher não aparece numa lista de tempos da categoria rainha do automobilismo. Situação que vai mudar daqui a duas semanas. Mick Schumacher, o filho mais velho do sete vezes campeão mundial, estará ao volante de um dos Alfa Romeo no primeiro treino livre do GP Eifel, que será disputado na icónica pista de Nürburgring, anunciou esta terça-feira a equipa com sede na Suíça.

O alemão já havia conduzido tanto um Ferrari como um Alfa Romeo num teste no Bahrain há ano e meio, mas esta será oficialmente a primeira participação do piloto num Grande Prémio de F1, ainda que apenas na sexta-feira de treinos.

Mick Schumacher, que neste momento é líder da classificação de pilotos da Fórmula 2, principal porta de entrada para a Fórmula 1, vai tomar o lugar de Antonio Giovinazzi. Piloto da Academia Ferrari, o jovem é um forte candidato a um lugar na categoria principal na próxima temporada e o treino na Alemanha será uma oportunidade para se mostrar.

"Estou muito feliz com a oportunidade de estar no treino livre. Será a minha primeira participação num fim de semana de F1 e o facto de ser em frente ao meu público, em Nürburgring, torna tudo ainda mais especial. Nos próximos 10 dias vou preparar-me bem para fazer o melhor possível pela equipa", sublinhou Mick Schumacher numa declaração ao site da Alfa Romeo.

A Ferrari vai aproveitar o fim de semana do GP Eifel, que antecede o regresso da Fórmula 1 a Portugal, para observar também o britânico Calum Illot, que estará no primeiro treino livre com a Haas, outra das equipas clientes do construtor italiano. Também Robert Shwartzman, um dos melhores estreantes esta temporada na F2, fará um treino livre esta temporada com a Alfa Romeo ou a Haas, mas apenas no GP Abu Dhabi, a última prova do ano.