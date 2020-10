Noventa e um: Hamilton iguala o recorde de triunfos de Schumacher (e o filho Mick deu-lhe o capacete de Michael)

Lewis Hamilton somou, este domingo, a sua 91ª vitória em Grandes Prémios de Fórmula 1, fazendo história ao igualar o recorde de triunfos de Michael Schumacher. Ao mesmo tempo, o piloto britânico deu um passo importante rumo à conquista de mais um título de campeão do mundo.

O piloto britânico terminou o Grande Prémio de Eifel, disputado no circuito de Nurburgring, na Alemanha, à frente de Max Verstappen e Daniel Ricciardo.

No final da prova, o filho de Michael, Mick, também ele piloto, entregou em mão a Lewis o capacete do pai, cuja condição clínica se mantém delicada desde o acidente de ski, em 2013.

Lewis Hamilton reforçou, desta forma, a liderança do Campeonato do Mundo de Formula 1, com 230 pontos, mais 69 do que o segundo classificado, Valtteri Bottas, e mais 83 do que o terceiro, Max Verstappen.

Bottas, no outro Mercedes, saiu na pole position e manteve-se à frente do colega Hamilton e de Bottas na primeira curva. O finlandês foi mantendo a liderança, mas à oitava volta chegou a notícia de que a chuva se aproximava. Mais atrás, a temporada para esquecer dos Ferrari continuava, com Vettel a fazer um peão, conseguindo contudo continuar em prova...no 13º lugar.

À passagem da volta 13, Hamilton assumiu o comando ao ultrapassar Bottas. E, pouco depois, tivemos a entrada do Safety Car em pista. E, à 19ª volta, Bottas desistiu. Sem o colega em pista, Hamilton aproveitou para dilatar a vantagem para Verstappen, que assumiu o segundo lugar com a desistência do finlandês.

Nova entrada do 'safety car', contudo, veio reaproximar os da frente. Mas Hamilton acabou mesmo por segurar o primeiro lugar para somar mais uma vitória e, assim, fazer história.