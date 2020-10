GP de Portimão: dois Mercedes e uma berma da estrada

Quanto tempo demora a consertar uma tampa de esgoto na berma de estrada? Aparentemente bastante, mais um carro, uma carrinha, alguns homens e apetrechos para a deixar em condições ótimas - por causa disto, o fim da última parcela de treinos no GP de Portimão foi encurtada e a sessão de qualificação atrasada mais de 30 minutos.

Todos os elogios dos pilotos à pista portuguesa, neste regresso da F1 a Portugal, podem ter ficado ligeiramente comprometidos, apesar dos ângulos e das subidas e descidas que lhes têm provocado sensações diferentes, como a do perigo de não ser um palmo à frente quando se está a negociar a curva - Lewis Hamilton, o aglutinador do campeonato, assumiu-se fã.

Mas depois de o problema ter sido resolvido na curva 14, o Mundial prosseguiu sem sobressaltos de maior: a Mercedes, de Hamilton e de Valtteri Bottas, chegara como favorita ao Algarve, condição prolongada pelos cronos nos tempos livres; quando foi a doer, naqueles dez minutos em que subsistem os dez mais rápidos, os dois Mercedes fizeram o que era suposto.

Hamilton, nos derradeiros suspiros, bateu o colega de equipa e garantiu a pole position, deixando Bottas novamente frustrado. Sempre que o finlandês parece garantir algo para si, o britânico puxa-lhe o tapete no limite.

Assim, no domingo, os dois primeiros classificados do Mundial da equipa que pode até sagrar-se campeã em Portugal, largam da linha da frente, com a concorrência à espera de lapsos, erros ou então que a chuva (a previsão diz que há uma probabilidade de 70% de ela aparecer) possa baralhar estratégias.

P.S: Hamilton pode tornar-se o piloto mais vitorioso da história da F1, deixando para trás a marca de Michael Schumacher que parecia inalcançável. Estão empatados com 91 triunfos.