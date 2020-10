97 centésimos de segundo a fazer a diferença: Bottas surpreende Hamilton e agarra 'pole'

Valtteri Bottas surpreendeu hoje Lewis Hamilton em novo domínio da Mercedes, que obteve a sua 10.ª ‘dobradinha’ da época na Fórmula 1 na qualificação para o Grande Prémio de Emilia-Romagna, que decorre no domingo no circuito italiano de Ímola.

O finlandês, que assegurou a sua 15.ª ‘pole position’ na carreira, a quarta esta época, cumpriu os 4.909 metros do histórico circuito transalpino em 1.13,609, superando em 97 centésimos de segundo o seu companheiro de equipa britânico, líder do mundial e que em 2020 já largou nove vezes na frente.

Com o campeonato de construtores garantido à distância de 12 pontos, o equivalente a um quarto lugar, a escuderia que largou na frente em todos os grandes prémios desta temporada pode selar já esse título, a uns 100 quilómetros da sede da rival Ferrari, em Maranello.

Max Verstappen, dos Países Baixos, levou o seu Red Bull ao terceiro lugar, a 567 milésimos de segundo do primeiro, enquanto o francês Pierre Gasly foi a maior surpresa da sessão ao colocar o Alpha Tauri no quarto lugar.

O australiano Daniel Ricciardo obteve o quinto melhor registo com o seu Renault, à frente do tailandês Alex Albon, pressionado para garantir a continuidade na Red Bulll na próxima temporada.

A McLaren conseguiu somente os nono e 10.º lugares, através do britânico Lando Norris e do espanhol Carlos Sainz.

Quatro vezes campeão do Mundo, o alemão Sebastian Vettel não conseguiu, novamente, levar o seu Ferrari à terceira qualificação, ficando-se pelo 14.º posto.

O finlandês Kimi Raikkonen, campeão do mundo em 2007, era o único com experiência em Ímola, circuito que estava fora do Mundial desde 2006, contudo não foi além do 18.º lugar com o seu Alfa Romeu.

Lewis Hamilton lidera o campeonato com 256 pontos, seguido de Valteri Bottas com 179, enquanto Max Verstappen tem 162. A grande distância, Daniel Ricciardo tem 80 e o monegasco Charles Leclerc 75.