Surpresa no GP turco: Lance Stroll agarra a 'pole' e os Mercedes começam lá atrás

Num Grande Prémio em que Lewis Hamilton até já pode sagrar-se campeão novamente (veja AQUI como), a qualificação não foi nada amiga da Mercedes. Pelo contrário, Hamilton irá começar a corrida de domingo na Turquia apenas na 6ª posição da grelha, enquanto o colega Valtteri Bottas vai sair do 9º posto.

A 'pole position' foi conquistada de forma surpreendente, numa manhã chuvosa e cheia de peripécias na pista, por Lance Stroll (que tem um treinador português, Nuno Pinto), da Racing Point, equipa que também celebrou o 3º lugar de Sergio Pérez.

Em 2º lugar ficou Max Verstappen, da Red Bull, com o seu colega Alexander Albon a terminar em 4º. Da 5ª posição sairá Daniel Ricciardo, da Renault, com o colega Esteban Ocon a partir do 7º posto. Em 8º ficou Kimi Raikkonen e em 10º Antonio Giovinazzi, ambos da Alfa Romeo.

Já fora dos lugares que dão pontos ficaram Lando Norris, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, George Russell, Romain Grosjean e Nicholas Latifi.

O GP da Turquia será disputado domingo, a partir das 10h10, hora portuguesa (transmissão Eleven Sports).