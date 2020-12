Lewis Hamilton: "Sou um sortudo, sinto-me bem, apenas com sintomas ligeiros. Por favor, tenham cuidado com vocês"

Lewis Hamilton é o mais recente desportista a testar positivo à covid-19 e não poderá estar no GP Sakhir no próximo fim de semana. O piloto da Mercedes, já campeão do Mundo, que no domingo venceu o GP Bahrain, também no circuito de Sakhir, acordou no dia seguinte com sintomas ligeiros e pediu para ser testado.

"Estou devastado por não poder correr este fim de semana. Desde que começámos a temporada, em junho, que eu e a minha equipa temos tomado todas as precauções possíveis e a seguir todas as recomendações para estarmos saudáveis. Infelizmente, depois de ter tido três testes negativos na última semana, acordei ontem [segunda-feira] com sintomas ligeiros e pedi para fazer novo teste, que deu positivo", escreveu o sete vezes campeão do mundo nas redes sociais, onde revelou que estará em isolamento nos próximos "10 dias", pelo que há ainda possibilidades de estar à partida da última prova do ano, o GP Abu Dhabi, daqui a duas semanas.

Apesar de se confessar "chateado" por não estar na segunda corrida no Bahrain, Hamilton diz que a prioridade é "seguir o protocolo e proteger os outros" e deixa alguns conselhos.

"Sou um sortudo porque sinto-me bem, apenas com sintomas ligeiros e vou fazer o meu melhor para continuar em forma e saudável. Por favor, tenham cuidado com vocês, todo o cuidado é pouco. São tempos preocupantes para toda a gente e temos de assegurar-nos que estamos a tomar conta uns dos outros", disse ainda o piloto da Mercedes, de 35 anos.

A Mercedes ainda não revelou quem vai substituir o n.º 44 no GP Sakhir. Stoffel Vandoorne, piloto reserva da equipa, vai viajar para o Bahrain, mas ainda não é líquido que vá estar à partida da prova.