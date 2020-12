Lewis Hamilton testa positivo à covid-19 e falha o GP Sakhir

Lewis Hamilton vai falhar o GP Sakhir depois de testar positivo à covid-19 na segunda-feira. O britânico está já em isolamento e a Mercedes deverá anunciar em breve o substituto.

Em comunicado, a Mercedes refere que Hamilton, que garantiu o título na última prova, na Turquia, sentiu "sintomas ligeiros" ao acordar na segunda-feira, na mesma altura em que foi informado que um contacto próximo havia testado positivo. A equipa garante ainda que o piloto foi testado "três vezes" na última semana, a última das quais no domingo, antes do início do GP Bahrain, que viria a ganhar. Um dia depois testou positivo.

De acordo com a imprensa britânica, o belga Stoffel Vandoorne, piloto reserva e membro da equipa de Fórmula E da Mercedes, que neste momento testa em Valência, iria de qualquer maneira viajar para o Bahrain esta semana, mas a Mercedes ainda está a analisar a melhor hipótese para substituir Hamilton, que se torna no terceiro piloto a falhar um grande prémio devido à covid-19, depois de Sergio Pérez e Lance Stroll, ambos da Racing Point.