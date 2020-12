Bottas parte na frente para o GP Sakhir, com Russell apenas 26 milésimos mais lento

Depois de fazer os melhores tempos nos dois primeiros treinos livres, George Russell era o homem na mira de todos na qualificação para o GP Sakhir, no Bahrain. Seria capaz o jovem inglês, substituto de última hora de Lewis Hamilton, fazer melhor que Valtteri Bottas?

Foi quase. Entre os dois Mercedes ficou uma diferença de 26 milésimos, com o finlandês a conseguir aquela que foi a volta mais rápida de sempre da Fórmula 1, no curtinho circuito exterior de Sakhir: 53,377 segundos.

Na segunda linha estarão Max Verstappen (Red Bull) e um impressionante Charles Leclerc, a fazer o 4.º tempo com um Ferrari que, dizia-se, teria muitas dificuldades no rápido traçado do Médio Oriente - em comparação, o colega de equipa Sebastian Vettel vai partir apenas do 13.º lugar.

O GP Sakhir, que não terá à partida o já campeão do Mundo, Lewis Hamilton, isolado depois de um positivo à covid-19, arranca no domingo às 17h10 (Eleven Sport 3).