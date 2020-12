Lewis Hamilton está curado da covid-19 e vai correr no GP Abu Dhabi

Lewis Hamilton vai estar à partida do GP Abu Dhabi, a última prova da temporada 2020 da Fórmula 1, depois de cumprir os 10 dias de quarentena necessários na Bahrain e testar negativo à covid-19.

O piloto britânico falhou o GP Sakhir depois de testar positivo à covid-19 no dia seguinte ao GP Bahrain. Na última semana, foi substituído por George Russell na Mercedes.

A organização do Mundial de Fórmula 1 confirmou que o piloto terminou os 10 dias de isolamento obrigatórios pelo protocolo do Bahrain, testou negativo no país, viajando esta quinta-feira para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde voltou a testar negativo, cumprindo assim o protocolo.

Desta forma, o já campeão do Mundo tem acesso ao paddock da Fórmula 1 e já deverá estar nos treinos livres de sexta-feira.

Por sua vez, George Russell volta à Williams, depois de ter impressionado na sua estreia com o W11 da Mercedes no GP Sakhir.