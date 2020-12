Até para o ano: Verstappen vence último GP do Mundial de Fórmula 1

Fim de semana perfeito para Max Verstappen: no sábado, conquistou a 'pole position', no domingo, venceu a corrida.

O piloto da Red Bull partiu do 1º lugar em Abu Dhabi e nunca saiu da liderança ao longo de uma corrida que acabou por ter pouco para ver, já que Valtteri Bottas e (o campeão) Lewis Hamilton também mantiveram as posições iniciais, ou seja, 2º e 3º, respetivamente, com Alexander Albon a terminar em 4º

O grande azarado do dia foi mesmo Sergio Pérez, que tinha conquistado a corrida da semana passada: o piloto mexicano já tinha partido do último lugar devido a mudanças no motor e, quando até estava a subir posições na grelha, o carro falhou, obrigando-o a desistir.

Destaque para a McLaren, que conquistou o 3º lugar no Mundial de construtores com os resultados de hoje: Lando Norris e Carlos Sainz terminaram em 5º e 6º, respetivamente, seguidos por Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Esteban Ocon e Lance Stroll.

Em 11º, ficou Kvyat, seguido por Raikkonen, Leclerc, Vettel, Russel, Giovinazzi, Latifi, Magnussen e Fittipaldi.

Em 2021 há mais

O Mundial de fórmula 1 regressa em 2021, a 23 de março, na Austrália, o mesmo país em que a prova foi interrompida em 2020, devido à pandemia de covid-19.

O Mundial de 2021 tem agendadas 23 corridas, terminando a 5 de dezembro, novamente em Abu Dhabi. Desta vez, não passará por Portugal,