Lewis não, Sir Lewis: Hamilton vai finalmente receber o título de cavaleiro

Lewis Hamilton é oficialmente Sir Lewis Hamilton. O piloto que esta temporada conquistou o sétimo título de campeão do Mundo de Fórmula 1 receberá finalmente a mais alta condecoração da coroa britânica, com o seu nome a surgir na lista divulgada esta quarta-feira.

Numa temporada cheia de recordes, em que além do título ultrapassou Michael Schumacher como o piloto com mais vitórias da F1, sendo também essencial para o sétimo triunfo consecutivo da Mercedes no Mundial de construtores, Lewis Hamilton junta-se a outras cinco personalidades ligadas à Fórmula 1 que também têm o título de cavaleiro: Sir Jackie Stewart, Sir Stirling Moss, Sir Frank Williams, Sir Patrick Head e Sir Jack Brabham.

Este foi também um ano em que Hamilton se distinguiu fora das pistas, ao ser uma das caras do movimento Black Lives Matter, tendo lançado também a Comissão Hamilton, para promover uma maior diversidade no desporto automóvel.