Agora sim, é oficial: Fórmula 1 regressa a Portugal. Corrida a 2 de maio, em Portimão

A FIA já havia confirmado a intenção de ter o GP Portugal no calendário da Fórmula 1 de 2021, mas sempre dependente do acordo com o promotor. Ora esse acordo aconteceu e esta sexta-feira foi confirmado: a Fórmula 1 está de regresso a Portugal, de regresso a Portimão, numa corrida marcada para 2 de maio.

Para já, a presença de público ainda é uma incógnita, a Fórmula 1 tem trabalhado de perto com o promotor e com o governo português sobre o tema, mas uma decisão final só será tomada nas próximas semanas.

De recordar que o presidente da FPAK, Ni Amorim, referiu publicamente que as condições para o regresso da Fórmula 1 a Portugal passavam ou pela presença de público ou por um apoio estatal, que chegou através da secretaria de Estado do Turismo, que aproveita assim o regresso da Fórmula 1 para dar um estímulo à hotelaria algarvia, uma das mais afetadas pela pandemia da covid-19. Só entre staff das equipas e da organização, são mais de 3 mil pessoas que estarão no Algarve no fim de semana entre 30 e 2 de maio.

O enorme sucesso do GP Portugal da última temporada e a boa impressão que a pista de Portimão deixou nas equipas foi essencial para a FIA voltar a confiar no país para receber uma das 21 provas do calendário de 2021. O GP Portugal de 2020 foi o 2.º mais visto da temporada passada e marcou também o momento em que Lewis Hamilton se tornou no recordista de vitórias na disciplina.