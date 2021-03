Como foi o arranque do campeonato de Fórmula 1

O arranque da Fórmula 1 está dado: o sete vezes campeão do mundo Lewis Hamilton saiu do 2º lugar atrás de Max Verstappen e na primeira curva foi o piloto da Red Bull a levar a melhor.

Esta nova época promete ser mais discutida. A Feerrari parece estar mais competitiva e a Mclaren quer aproximar-se dos lugares da frente.

Nas paragens das boxes a Mercedes arriscou foi a primeira a trocar de pneus e isso fez com que Hamilton ganhasse o lugar em pista a Max Verstappen.

No Bahrain, a emoção e a incerteza quanto ao vencedor cresceu com o passar das voltas. Verstappen aproximou-se de Hamilton já perto do fim e chegou mesmo a ultrapassar o piloto britânico da Mercedes, mas teve de devolver a posição por ter feito a manobra fora dos limites da pista.