GP Áustria: mais uma pole para Verstappen. Lando Norris arranca em segundo e Hamilton em quarto

O holandês Max Vertstappen garantiu mais uma pole position na carreira no Grande Prémio da Áustria. O atual líder do Mundial de F1 fez a melhor volta em 1:03.720.

Pertinho do Red Bull de Verstappen, no momento em que os semáforos se ligam e desligam, estará o McLaren de Lando Norris (+0.048). O Red Bull de Sergio Pérez (+0.270) e os Mercedes de Lewis Hamilton (+0.294) e Valtteri Bottas (+0.329) encerram o quinteto que parte à frente.

Os Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc vão arrancar mais atrás, na 11ª e 12ª posições, respetivamente.

"Estar duas vezes na pole aqui é muito bom. Espero que consigamos finalizar o trabalho amanhã", disse Verstappen, depois da qualificação na qual ganhou a quarta pole position da época.

Lando Norris, que registou a melhor marca da carreira (P2), estava muito satisfeito: "Sinto-me épico, isto é fixe. Foi provavelmente uma das melhores voltas que já fiz, colocano-nos numa grande posição para amanhã".

Verstappen vai liderando o Mundial de Fórmula 1, com 156 pontos, mais 18 do que Hamilton. O mexicano Sergio Pérez é quem se aproxima dos pilotos que prometem uma grande temporada, com 96 pontos.

O Mundial de Construtores dá conta da boa época da Red Bull, que já somou 252 pontos e que se vai distanciando de Mercedes (212), McLaren (120) e Ferrari (108).

O Grande Prémio da Áustria vai arrancar no domingo, às 14 horas (Eleven Sports).