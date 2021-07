Lando Norris foi assaltado após a final do Euro. Não ficou ferido, mas está "abalado"

Lando Norris foi uma das vítimas da confusão que se gerou nas imediações do estádio de Wembley antes e no final do encontro entre a Itália e a Inglaterra. O piloto da McLaren foi assaltado quando saía do recinto de jogo e viu-lhe ser roubado um valioso relógio.

A equipa confirmou o assalto. "Podemos confirmar que o Lando Norris esteve envolvido num incidente após a final do Euro 2020 em Wembley, no qual o seu relógio foi roubado".

A McLaren revelou ainda que o piloto de 21 anos "não foi ferido" mas que está "compreensivelmente abalado".

O caso está agora entregue à polícia de Londres.

O dia da final de Wembley ficou marcado por vários problemas com adeptos ingleses, alguns dos quais conseguiram entrar no estádio sem bilhete. As autoridades londrinas detiveram um total de 86 pessoas e 19 polícias ficaram feridos.