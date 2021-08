Foi tudo de férias obrigatórias, ninguém pode tocar nos carros e este é o resumo possível de meia época de F1

Entre o final de março e o início de agosto, foram disputadas 11 rondas do Mundial de Fórmula 1. Depois de 10 pilotos diferentes conseguirem um lugar no pódio, quatro vencedores e uma luta muito renhida pelo primeiro lugar da tabela classificativa, chegou a altura da pausa de verão para os pilotos e equipas - umas mais do que outras.

O Grande Prémio da Hungria, disputado a 1 de agosto, continua a dar que falar. A Federação Internacional do Automóvel (FIA) e a equipa Aston Martin ainda não encerraram a discussão relativa à desclassificação de Sebastian Vettel, que tinha terminado na segunda posição, devido à quantidade de gasolina no carro do piloto ser insuficiente para a recolha de uma amostra.

Ainda assim, a pausa é obrigatória para pilotos e mecânicos. Segundo as regras da FIA, são 14 dias, entre julho e agosto, em que todos têm que parar. Ou seja, durante esse tempo as equipas não estão autorizadas a trabalhar no desenvolvimento ou produção do seu carro, mesmo que sejam apenas reuniões ou contactos de planeamento.

Mas afinal quem foram os protagonistas da primeira parte do campeonato?

Dois deles foram, inevitavelmente, os pilotos que estão na luta pelo título mundial. Max Verstappen, da Red Bull, foi quem chegou mais vezes à primeira posição (5), mas no final foi Lewis Hamilton, da Mercedes, quem conquistou mais pontos. São 195 para o piloto inglês e 187 para o piloto da Red Bull.

Se antes a rivalidade entre os dois não estava clara, depois do acidente que envolveu os dois pilotos no circuito de Silverstone já não restam dúvidas. Verstappen acabou por ficar de fora da corrida e Hamilton sagrou-se vencedor. Para muitos, estava-se a contar os dias para este momento acontecer e pode significar que a competição na segunda metade do campeonato vai ser ainda mais intensa.

Ainda assim, a nível individual é Lando Norris, da McLaren, quem tem sido um dos grandes destaques da temporada. O piloto de 21 anos não teve qualquer problema com a chegada do novo colega de equipa, o veterano Daniel Ricciardo, e mostrou estar na sua melhor forma desde que chegou à Fórmula 1.

Bryn Lennon

O piloto britânico chegou ao pódio por três vezes desde o início da temporada. Foram três terceiros lugares: Imola, Mónaco e Áustria. Além disso, foi o único a conseguir pontuar em todas as corridas até ao Circuito de Silverstone. Na Hungria, acabou por ficar de fora, depois de a McLaren ter retirado o seu carro devido aos estragos que o choque do carro de Valtteri Bottas provocou.

Nota positiva também para os dois pilotos da Ferrari.

Imparáveis nos circuitos de rua, Charles Leclerc e Carlos Sainz deram nas vistas em Baku e no Mónaco. O monegasco chegou à pole position nas duas corridas e o espanhol foi segundo classificado no Mónaco. Além disso, Leclerc chegou ao pódio em Silverstone (2.º) e Sainz foi de férias em grande, com um terceiro lugar na Hungria, após a desclassificação de Vettel.

Os restantes pilotos a marcarem presença no pódio ao longo das 11 corridas já realizadas foram Bottas, Sergio Pérez, Vettel, Pierre Gasly e Esteban Ocon. O último foi o protagonista de uma das marcas históricas desta temporada, visto que conseguiu dar à Alpine a sua primeira vitória no mundial de Fórmula 1.

Michael Regan

A nível de equipas a luta pelas três primeiras posições vai ser, no mínimo, interessante ao longo do resto da época. A Mercedes conseguiu terminar em primeiro, com 303 pontos, mas logo atrás, com menos 12 pontos, está a Red Bull. Mais renhida ainda está a luta pelo terceiro lugar. A McLaren e a Ferrari chegaram à pausa de verão com os mesmos pontos (163).

Mas talvez a maior surpresa destas 11 corridas, entre as equipas, seja a Williams. Na Hungria, a equipa inglesa conseguiu colocar os seus pilotos em lugares de pontos pela primeira vez nos últimos dois anos. A equipa tem agora 10 pontos, quatro para George Russell e seis para Nicholas Latifi.

A temporada começou da melhor forma, com uma luta intensa pelo primeiro lugar no Bahrain. Houve erros improváveis, como quando Hamilton ativou o botão ‘brake magic’ em Baku, que o atirou para fora da pista; vitórias claras, como a de Verstappen no GP da Estíria, Áustria, com uma vantagem de 35.743 segundos em relação a Hamilton; pódios improváveis, como o do Azerbaijão que deixou de fora Hamilton e Verstappen e deu lugar a Pérez, Vettel e Gasly; e duelos históricos, como o de Hamilton e Alonso no GP da Hungria.

A primeira parte do campeonato teve direito a muito, mas os títulos mundiais ainda estão por entregar a pilotos e construtores. O mundial tem regresso marcado para 27 de agosto, na Bélgica, e restam 12 corridas para que todas as decisões sejam tomadas.