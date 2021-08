Teto orçamental na Fórmula 1? Sim, mas não é para todos. Os salários e bónus dos pilotos continuam intocáveis

A Fórmula 1 é uma modalidade de extremos. Travar no momento certo é tão ou mais importante do que atingir a velocidade máxima. Os pit stop são muito curtos, mas quanto mais tempo os pneus durarem, melhor. A corrida pode ser de noite ou de dia, com temperaturas muito altas ou frio. Mas entre este oito e 80, há um departamento que só conhece o lado mais elevado - o financeiro

Aqui a “moeda” sempre foi o milhão, mas com as diferenças entre equipas cada vez mais acentuadas, chegou a altura de colocar um travão também neste departamento.

A temporada de 2021 teve direito à introdução de um limite no orçamento de cada equipa, fixado em 145 milhões de dólares (cerca de 123 milhões de euros). Desta forma, espera-se que o campeonato seja mais competitivo, uma vez que as 10 equipas terão condições equitativas e maior estabilidade financeira.

Esta medida foi muito importante para as escuderias do fundo da tabela, como a Haas, que é a única que na primeira parte do campeonato não conseguiu somar nenhum ponto. Na pré-época, segundo avançou o website "Autosport", a equipa viu-se obrigada a tomar a decisão de não desenvolver o carro para a nova temporada, em consequência dos problemas orçamentais causados pela pandemia.

Clive Rose

Enquanto que, por um lado, esta nova regra é como uma boia de salvação para algumas equipas, por outro, é um novo desafio para as marcas que empregam grupos maiores de pessoas e dedicam valores mais elevados aos carros, como a Mercedes, Red Bull ou Ferrari. Em anos anteriores, os gastos destas equipas ultrapassaram os 300 milhões de euros.

A atual temporada quase marcou o final dos gastos incontroláveis por parte das equipas de Fórmula 1. “Quase”, porque há um grupo que a nível financeiro permanece intocável.

Segundo projeções da "Forbes", os 10 pilotos mais bem pagos, entre o grupo de 20, irão arrecadar até ao final da época cerca de 179 milhões de euros em salários e bónus.

No topo da lista, assim como no topo da tabela classificativa, Lewis Hamilton é quem levará a maior fatia: cerca de 52 milhões de euros. A projeção não teve em conta o bónus correspondente à vitória do campeonato, uma vez que a luta entre o piloto da Mercedes e Max Verstappen está muito equilibrada. Caso vença, os seus rendimentos serão ainda maiores.

Michael Regan

A fechar o pódio estão Verstappen, da Red Bull, com uns estimados €35,7 milhões, e o espanhol Fernando Alonso, com €21,3 milhões.

Os salários e bónus que os pilotos recebem são a sua maior fonte de rendimento, ao contrário do que acontece em outras modalidades, como o basquetebol ou futebol, em que os patrocínios representam uma grande parte do orçamento de cada atleta. Estima-se que até Hamilton, conhecido também pelo seu envolvimento no mundo da moda, não ultrapasse os €10 milhões em patrocínios.

A lista da Forbes continua com Sergio Pérez na quarta posição (€15,3 milhões) e Sebastian Vettel na quinta (€12,8 milhões). Este é o primeiro ano de Pérez ao serviço da Red Bull, deixando livre a vaga ocupada por Vettel na renovada Aston Martin.

Charles Leclerc (€10,2 milhões), Valterri Bottas (€8,5 milhões), Daniel Ricciardo (€8,5 milhões), Lando Norris (€7,7 milhões) e Carlos Sainz (€6,8 milhões) completam a lista.

Os valores finais são projeções, uma vez que a época ainda não terminou e é impossível determinar o valor do bónus que cada piloto vai ganhar até ao final. Também porque nem todos os salários dos pilotos são públicos, o que obrigou a uma pesquisa, por parte da revista, em documentos financeiros, arquivos legais, notícias e entrevistas.

Ainda assim, fica claro o poder de determinadas equipas, que são as mesmas que lutam pelas primeiras posições no campeonato, assim como a importância dada à experiência de cada piloto.