GP do Japão em Fórmula 1 é cancelado pelo segundo ano consecutivo

A realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio já levantou uma onda de críticas por parte dos japoneses. A verdade é que a situação pandémica tem piorado no país, o que obrigou à realização dos Jogos à porta fechada. Sendo assim, a Fórmula 1, em conjunto com a organização e autoridades locais, decidiram que o melhor seria cancelar o Grande Prémio do Japão.

Este é o segundo ano consecutivo em que a pandemia causada pela covid-19 obriga ao cancelamento desta etapa. A corrida estava marcada para entre 8 e 10 de outubro e seria a terceira de um triple header que começaria na Rússia e passaria pela Turquia.

Em comunicado, a F1 fez saber que já se encontra a trabalhar para a substituição do Circuito Suzuka e irá anunciar as informações finais nas próximas semanas.

"A Fórmula 1 provou este ano, e em 2020, que se pode adaptar e encontrar soluções para as incertezas em curso e está entusiasmada com o nível de interesse de locais para acolher eventos de Fórmula 1 este ano e mais além", lê-se no comunicado.

Neste momento a organização do Mundial de Fórmula 1 tem duas datas para preencher no calendário, uma vez que ainda não foi apresentada nenhuma cidade substituta para a vaga deixada pela Austrália. A pandemia foi o que levou, também, ao cancelamento do Grande Prémio da Austrália.