Toto Wolff e Lawrence Stroll investigados: chefes da Mercedes e Aston Martin poderão ter trocado informação privilegiada

Dois nomes grandes do universo Fórmula 1 estão na mira das autoridades europeias devido a uma grande transação. São eles Toto Wolff, chefe e proprietário da equipa da Mercedes, e Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin e pai do piloto da mesma equipa Lance Stroll.

Em causa está a suspeita de uso de informação privilegiada no momento da compra de ações da Aston Martin por parte de Wolff. O 'Le Journal de Montréal' avançou que a investigação começou na Alemanha, mas o caso foi posteriormente transferido para análise da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), no Reino Unido, visto que as ações da marca estão listadas na Bolsa de Valores de Londres.

Wolff começou por adquirir uma participação de 0,95% na Aston Martin, mas, seis meses depois, foi anunciado o objetivo da Mercedes de obter participação adicional de até 20%. Ainda antes da segunda transação, Tobias Moers, ex-chefe da Mercedes, foi anunciado como novo diretor-executivo da Aston Martin.

O que levou à desconfiança por parte dos investigadores é o facto de, após tudo isto, o valor das ações ter subido consideravelmente: cerca de 60%, desde abril de 2020.

Bradley Lord, responsável pela comunicação da equipa de F1 da Mercedes, foi direto ao assunto e, quando questionado se Toto já tinha conhecimento da vontade da Mercedes de adquirir ações da Aston Martin ou da contratação de Moers, garantiu: “Não”.

Na mesma entrevista ao 'Le Journal de Montréal', acrescentou: “Não temos conhecimento de qualquer investigação deste tipo. Todas as divulgações necessárias foram feitas às autoridades financeiras do Reino Unido no momento apropriado".

Do lado de Stroll e da Aston Martin, o jornal não conseguiu obter qualquer comentário.

O responsável pela comunicação da Mercedes referiu ainda que o que liga Wolff e Stroll é uma amizade, mas o primeiro investiu na Aston Martin por acreditar no seu potencial de crescimento.

Enquanto decorrem as investigações, o Mundial de Fórmula 1 continua e regressa da pausa de verão já na próxima sexta-feira, para o Grande Prémio da Bélgica.