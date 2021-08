Com a mesma velocidade que um Fórmula 1, reguladores financeiros ilibam Wolff e Stroll de suspeitas de troca de informação privilegiada

A notícia de que Toto Wolff, chefe e proprietário da equipa da Mercedes, e Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin, estariam envolvidos numa troca de informação privilegiada relativa à compra de ações da Aston Martin por parte de Wolff chegou no final da pausa de verão da Fórmula 1, com o potencial de se tornar um dos assuntos do próximo fim de semana. Mas os reguladores financeiros não tardaram a encerrar o assunto.

Segundo o "Financial Times", a BaFin, agência responsável pela supervisão dos mercados financeiros na Alemanha, informou que não encontrou qualquer evidência que justifique o avanço da investigação. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA), do Reino Unido, também não deu seguimento ao caso.

Em causa estaria o facto de Wolff ter adquirido 0.95% da Aston Martin pouco tempo antes de Tobias Moers, ex-chefe da Mercedes, ser anunciado como novo diretor-executivo da Aston Martin e de a Daimler, empresa-mãe da Mercedes e cotada em Frankfurt, obter uma participação adicional na mesma empresa. A Mercedes detém ações da Aston Martin desde 2013, mas passou de menos de 5% para 20%.

Depois de tudo isto, o valor das ações subiu consideravelmente e foi isso que, em primeiro lugar, chamou a atenção dos reguladores.

Com a situação resolvida, Wolff e Lawrence saíram da mira das autoridades e a Mercedes continua a ser a fornecedora de motores e caixas de velocidade da equipa de Fórmula 1 da Aston Martin. A única coisa que se irá alterar em breve é a redução da participação que a Daimler tem na equipa de F1 da Mercedes, no seguimento do negócio realizado com Jim Ratcliffe.

Do lado da Aston Martin permanece tudo na mesma. A marca construtora de automóveis está separada da equipa de F1 com o mesmo nome. Ainda assim, Stroll é o proprietário da equipa e também quem liderou o consórcio que salvou a construtora no ano passado.