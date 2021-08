Vettel na corrida pelo ambiente: “A Fórmula 1 recebe tanto crédito por ser rápida, então devemos agir depressa e não apenas falar depressa"

Os pilotos de Fórmula 1 continuam a não virar a cara aos problemas que o mundo enfrenta e que são cada vez mais preocupantes. Sebastian Vettel é um deles. Já o vimos a apanhar lixo com um grupo de adeptos da modalidade após o Grande Prémio de Inglaterra, mas a luta pela sustentabilidade não ficou por aí.

Logo no dia seguinte, o piloto alemão seguiu o percurso que esse lixo fez até à instalação de resíduos da empresa britânica Grundon, na cidade de Slough, para aprender sobre o processo de reciclagem. Agora, desafia a Fórmula 1 a fazer mais pelo meio ambiente.

O objetivo do piloto é ser o mensageiro, ao mesmo tempo que ele próprio faz o que pode: “É bastante triste se pensares que não podes fazer a diferença porque és demasiado pequeno, mas se oito mil milhões de pessoas decidirem que podem fazer a diferença, então é a maior diferença que pode ser feita. Basicamente, estou apenas a passar essa mensagem”, disse Vettel em declarações à ESPN.

O impacto negativo do homem no meio ambiente é cada vez mais visível. Um dos problemas mais recentes foi no país de origem de Vettel, quando chuvas torrenciais provocaram cheias em diversos locais da Alemanha e alguns países em volta.

“Penso que uma coisa é perceber em que tipo de situação nos encontramos e a segunda é compreender que não há alternativa. Não é que isto seja apenas uma tendência e depois seguimos em frente e voltamos ao normal. Isto é o nosso normal e só se tornará um problema maior se não agirmos", afirmou o piloto.

Ainda que a Fórmula 1 não pareça a melhor plataforma para passar uma mensagem deste género, Vettel acredita que o facto de as corridas serem transmitidas para o mundo de duas em duas semanas, por norma, e o facto de viajarem para diversos destinos pode ajudar a transmitir melhor a mensagem. Mas é preciso fazer mais.

“Há alguns planos [para o futuro], bons slogans, mensagens e ideias, mas não sei, honestamente, se temos assim tanto tempo”, disse Vettel em relação ao seu desporto. “Se a Fórmula 1 recebe tanto crédito por ser tão rápida e ter os carros e tecnologia mais rápidos, então devemos fazer isso [melhorar em relação à sustentabilidade] e agir depressa e não apenas falar depressa. Portanto, penso que podemos fazer muito mais do que aquilo que estamos a fazer”.

Uma das diferenças que Vettel espera ver no futuro passa pelo plano de introduzir combustível sustentável feito inteiramente a partir de bio-resíduos nos próximos cinco anos.

Vettel sabe que “não é fácil arranjar um novo motor ou novos regulamentos” e tem também a consciência de que esta conversa deveria ter começado mais cedo e não agora. Mas uma vez que foi neste momento, “o melhor é resolvê-lo [o problema] agora mesmo do que adiá-lo por mais um ano ou dois”, disse.

Até quando o piloto alemão, de 34 anos, estará nas pistas a competir é uma incerteza, e provavelmente não será por tanto tempo quanto os adeptos desejam, mas Vettel está a construir um legado que vai muito além dos campeonatos ou pódios. Só este ano, já deu voz pela sustentabilidade e pela comunidade LGBTQ+. Se seguirem a deixa do piloto, o futuro da Fórmula 1 está bem guardado.