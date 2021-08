Alonso renova com a Alpine e fará parte do Mundial de Fórmula 1 em 2022

A mensagem que Fernando Alonso deixou no Twitter na passada quarta-feira levou muitos a pensar que o piloto estaria naquela típica fase em que se precisa de férias logo após as férias. Mas não, a mensagem do piloto não foi falta de descanso ou algo a cair no teclado, foi uma frase em código que Alonso deixou aos seguidores a anunciar que boas notícias iriam chegar em breve.

E chegaram logo no dia seguinte: Fernando Alonso renovou com a Alpine e permanecerá no Mundial de Fórmula 1 em 2022.

O contrato que o piloto espanhol, bicampeão mundial com a Renault, assinou com a equipa chegaria ao fim em 2021, mas tinha a opção de renovação por mais uma temporada, que acabou por ser exercida.

Misturando juventude com experiência, a Alpine fecha, assim, o seu leque de pilotos para a próxima temporada, visto que o francês Esteban Ocon já tinha renovado o seu contrato por mais três anos.

A experiência de Alonso, a nova regulamentação que será implementada na Fórmula 1 já no próximo ano e o papel que desempenhou na vitória de Ocon no Grande Prémio da Hungria, são alguns dos motivos que levaram à renovação.

“A sua dedicação, trabalho de equipa e foco em extrair o máximo da equipa é incrível e especial de se testemunhar. O seu desempenho na Hungria foi outro exemplo do seu pedigree e lembrou a todos o quão habilidoso é como piloto. Estou convencido de que podemos beneficiar da visão e experiência do Fernando ao entrarmos na fase final de desenvolvimento e optimização do chassis e da unidade de potência de 2022”, disse Laurent Rossi, diretor executivo da Alpine, em comunicado.

Alonso já venceu o Mundial de Fórmula 1 por duas vezes, ao longo da sua carreira. Foram em 2005 e 2006, quando corria pela Renault, equipa que se apresenta agora como Alpine. Aos 40 anos, é dono de uma carreira que conta com 32 vitórias e 97 pódios.

“Tenho muito prazer em confirmar a extensão do contrato com a equipa Alpine até 2022. Senti-me em casa no momento em que regressei a esta equipa e fui recebido de braços abertos”, referiu o piloto espanhol no mesmo comunicado.

Alonso mostra-se também entusiasmado com o que está por vir no próximo ano: “Tenho sido um grande apoiante da necessidade de igualdade de condições e mudança no desporto e a época de 2022 será uma grande oportunidade para isso. Estou ansioso pelo resto deste ano e por correr ao lado da Esteban em 2022 pela Alpine”, afirmou.

O piloto espanhol conta com 38 pontos na atual temporada de Fórmula 1, que o deixam na 11.ª posição. O regresso após a pausa de verão está marcado para a próxima sexta-feira, no Grande Prémio da Bélgica.