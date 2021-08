GP Bélgica: o grande prémio que aconteceu, mas não aconteceu

O último ano e meio tem sido tudo menos normal na Fórmula 1, a pandemia é culpada por grande parte dessa, digamos, falta de normalidade, mas o que se passou este domingo em Spa, durante o GP da Bélgica, entrará seguramente para uma posição de destaque dos maiores golpes de teatro da história da modalidade.

As previsões meteorológicas já faziam intuir que vinha aí um fim de semana complicado, mas nada com a magnitude do que se viria a passar este domingo, com uma corrida que aconteceu, que vai estar nos registos, que distribuiu pontos, até posições históricas, primeiros pódios, mas que, na verdade, não aconteceu.

Com início marcado para as 14 horas de Lisboa, a chuva intensa não permitiu um início regular do GP Bélgica, com os carros a rolarem atrás do safety car. Com boa parte dos pilotos a sublinharem a falta de visibilidade e os perigos de correr com tanta água a transbordar pelo asfalto da pista de Spa Francorchamps, a bandeira vermelha foi uma inevitabilidade.

Seguiram-se três horas de espera, em que a chuva não parou. Não houve qualquer aberta no céu furioso que se abateu na Bélgica, a F1 ainda foi lamber regulamentos para encontrar uma alínea que permitisse parar o relógio de corrida, travando a regra da janela horária que obriga uma prova a decorrer num espaço de, máximo, três horas, mas nem assim: às 17h17, hora de Lisboa, os carros voltaram à pista, mesmo com as condições praticamente inalteradas. Fez-se um comboio alegórico atrás do safety car, deram-se mais umas voltas necessárias ao traçado para que a corrida se pudesse homologar - são necessárias duas voltas, de acordo com os regulamentos - e bandeira vermelha novamente.

Dan Mullan/Getty

Minutos depois, vinha a confirmação que isto era tudo o que íamos ver do GP Bélgica de 2021: 20 carros à chuva durante uns parcos minutos atrás de um Mercedes de alta cilindrada. As quatro voltas completadas significam que esta é a corrida mais curta de sempre da F1.

Apesar de tudo, e porque as regras assim o dizem, houve classificação, com apenas metade dos pontos atribuídos. Assim sendo, Max Verstappen (Red Bull), pole position na véspera, foi o vencedor e George Russell (Williams), depois da extraordinária qualificação no sábado, garantiu o seu primeiro pódio. Questionado no final sobre como é estrear-se no top 3 em circunstâncias tão bizarras, o britânico respondeu: “não me interessa”. Estava com um sorriso nos lábios, mas seguramente que não lhe saberá ao mesmo.

Lewis Hamilton foi 3.º e Daniel Ricciardo conseguiu o seu melhor resultado desde que chegou à McLaren, com o 4.º lugar.

Na próxima semana há o regresso do GP Países Baixos, que deveria ter acontecido em 2020, quando todos nós ainda dizíamos “GP Holanda”, mas tal não foi possível devido à pandemia. Acontecerá em 2021, se tudo correr normalmente.

Mas depois de março de 2020, isto nunca fiando.