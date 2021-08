Pilotos não pouparam a FIA após o GP Bélgica: Hamilton fala de "farsa", Vettel diz que "dinheiro da televisão" fez a diferença

Foi a corrida mais rápida da história da Fórmula 1, ao mesmo tempo que foi um dos domingos mais longos. Isto se considerarmos que a corrida realmente aconteceu, visto que duas voltas atrás do safety car deixam algumas dúvidas. Mas para a Federação Internacional do Automóvel (FIA) aconteceu e por isso teve direito a classificação final, atribuição de pontos - ainda que pela metade - e um pódio que vai ficar para a história.

Cerca de quatro horas após o momento em que a corrida deveria ter começado, entre pilotos, equipas e adeptos havia muita gente descontente, poucos a festejar e alguns que optaram por rir, para não chorar.

Na zona de entrevistas, enquanto Max Verstappen falava aos jornalistas, Lando Norris interrompeu para dar os parabéns ao colega pela “excelente corrida” e "incrível condução”. O piloto da Red Bull entrou na brincadeira: “Foi realmente duro. Como foi para ti?”. Lando garantiu: “Estava quase a apanhar-te”. Mas este foi um dos poucos momentos de bom humor após o final do evento, na maioria dos testemunhos o descontentamento foi evidente.

Lewis Hamilton foi um dos mais revoltados com a decisão de realizar as duas voltas apenas para, de acordo com as regras, conseguir atribuir a classificação. O piloto terminou no terceiro lugar, que tinha conquistado na qualificação, e acabou por ver diminuir a diferença de pontos para o rival Max Verstappen, que terminou em primeiro.

“O dinheiro fala. Foram literalmente as duas voltas para começar a corrida, é tudo um cenário financeiro”, disse o piloto inglês à Sky Sports. “Assim todos recebem o seu dinheiro e penso que os fãs também deveriam receber o seu porque, infelizmente, não puderam ver o que vieram e pagaram para ver”.

Nas redes sociais, Hamilton voltou a dar a sua opinião sobre a decisão da FIA, que chamou de “farsa”, e defendeu que deveriam ter desistido da corrida: “Claro que não se pode fazer nada quanto ao tempo mas temos equipamento sofisticado para nos dizer o que se está a passar e era evidente que a chuva não ia abrandar. Fomos enviados [para a pista] por uma razão e por uma razão apenas”, lê-se na publicação do piloto.

Dentro do carro, e ainda antes das 14 horas, Sebastian Vettel já tinha abordado o mesmo assunto após saber que a partida iria acontecer atrás do safety car: “Qual é a diferença agora? Nenhuma. Acho que o dinheiro da televisão faz a diferença agora. Só estou a constatar o óbvio, agora chove mais do que há 20 minutos", disse no rádio.

Na zona de entrevistas, Fernando Alonso foi outro dos pilotos que se mostrou “chocado” com a decisão da FIA, considerando mesmo que “eles deram os pontos de graça”. O outro piloto espanhol presente na grelha de partida, Carlos Sainz, defendeu o mesmo: “Distribuir pontos por uma corrida que não foi disputada parece-me errado. Não deveria ter sido feito já que ninguém competiu. Para quê distribuir pontos e ter resultados de uma corrida inexistente? Acho que deveriam ter deixado a prova para trás e partido para a próxima etapa”, disse aos jornalistas.

“Não é nada comercial, posso garantir-vos”

Após uma grande onda de críticas, o diretor da corrida falou com a Sky Sports para explicar o que aconteceu. Michael Masi garantiu que realmente havia a possibilidade de melhoria do tempo no momento em que os pilotos regressaram à pista e que seria impossível adiar a corrida para o dia seguinte.

“Estamos em contacto constante com o nosso parceiro oficial de meteorologia e havia uma janela que parecia estar ali. Algumas das equipas disseram a mesma coisa, viram essa janela e puderam ver exatamente o que estávamos a tentar fazer. Depois o tempo [que não melhorou] levou a melhor de novo”, explicou o diretor.

Stefano Domenicali, presidente da Fórmula 1, saiu também em defesa da FIA, com declarações que respondem diretamente às críticas dos pilotos: “Havia realmente a vontade de fazer a corrida. Mas o problema é que o tempo começou a ser ainda pior e com os comentários que o controlo da corrida estava a receber era realmente errado continuar. Estava claro que depois dessa potencial aberta o tempo não iria melhorar. Essa foi a razão de tudo isto. Não é nada comercial, posso garantir-vos”, afirmou à Sky Sports.