A F1 em 2022: "Os objetivos são claros: queremos corridas mais próximas, os custos reduzidos e tem de haver mais equidade nas receitas"

A Fórmula 1 está a mudar e o futuro está mais próximo do que parece. Depois de anunciado o teto orçamental, foi apresentado o novo carro e a nova regulamentação para a temporada 2022. Para quem vê as corridas pela televisão há ainda outra novidade: a Fórmula 1 vai começar a apresentar novos gráficos informativos, desta vez relacionados com o funcionamento da unidade de potência.

Tantas novidades podem deixar os adeptos um pouco confusos e, por isso, a Tribuna Expresso falou com Rob Smedley, diretor da Data Systems da Fórmula 1, para perceber o que aí vem e o que isso significa para quem assiste à modalidade.

A sua carreira na Fórmula 1 começou na Jordan, mas foi na Ferrari que protagonizou, junto com Felipe Massa, uma das parcerias engenheiro-piloto de maior sucesso. Antes de ocupar o cargo atual, passou ainda pela Williams como chefe de desempenho.