Kimi Raikkonen testa positivo à covid-19 e falha GP Países Baixos

A Fórmula 1 está de regresso a Zandvoort, nos Países Baixos, depois de 36 anos de ausência, mas Kimi Raikkonen já não terá a oportunidade de competir no mítico traçado, conhecido pelas suas curvas inclinadas, quase ao estilo de uma oval.

O piloto finlandês de 41 anos, que há poucos dias anunciou a sua retirada no final da temporada, testou positivo à covid-19 após um exame PCR já realizado no local da prova. Raikkonen ainda participou nas duas primeiras sessões de treinos livres, na sexta-feira, mas este sábado já não estará na qualificação.

No seu lugar entrará outro veterano: Robert Kubica, de 36 anos, piloto de testes da Alfa Romeo, vai substituir Raikkonen no que resta do GP Países Baixos. Kubica tem participado em algumas sessões de testes pela Alfa Romeo, mas esta será a sua primeira corrida desde o final de 2019, quando competiu pela Williams.

Kimi Raikkonen é o quarto piloto obrigado a falhar uma prova devido à covid-19, o primeiro esta temporada. Em 2020, Sergio Pérez, Lance Stroll e Lewis Hamilton foram infetados pelo novo coronavírus durante o Mundial.