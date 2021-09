Oficial: Valtteri Bottas está de saída da Mercedes e será piloto da Alfa Romeo

Da parte da Mercedes ainda silêncio, mas a Alfa Romeo adiantou-se e confirmou aquilo que os rumores já contavam: Valtteri Bottas está de partida da equipa campeã mundial para se juntar à Alfa Romeo a partir de 2022.

Sem avançar muitos mais pormenores, a escuderia com sede na suíça diz apenas que o contrato assinado com o finlandês é "multi-anual". Bottas vai substituir o compatriota Kimi Raikkonen, que na última semana anunciou que se vai aposentar da Fórmula 1.

"Um novo capítulo na minha carreira enquanto piloto vai começar. Estou muito entusiasmado por me juntar à Alfa Romeo, para o que vai ser um novo desafio numa equipa icónica", diz o piloto de 32 anos, em declarações publicadas pela sua nova equipa para 2022.

A confirmação da saída de Bottas abre as portas para a confirmação de George Russell como piloto da Mercedes já no próximo ano. Lewis Hamilton terá assim um novo companheiro de equipa.

Após quatro temporadas de bons resultados na Williams, Valtteri Bottas chegou à Mercedes em 2017 para substituir Nico Rosberg, depois do alemão retirar-se da Fórmula 1 logo a seguir ao título conquistado em 2016. Até agora conseguiu nove vitórias na equipa do construtor alemão e foi vice-campeão mundial nas duas últimas temporadas. No entanto, sem nunca ser um potencial perigo para Hamilton.

A sua saída da Mercedes era um dado praticamente adquirido e o ignorar das ordens da equipa no GP Países Baixos, no domingo, pareceu o derradeiro sinal de que os dias de Bottas na equipa sete vezes campeã mundial estavam perto do fim.

Segue-se agora uma nova fase na Alfa Romeo, onde o lugar de Antonio Giovinazzi está também ainda em aberto, não sendo certa a continuidade do italiano em 2022.